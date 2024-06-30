نقابة الخدمات الإدارية تطلق مبادرة «ابنك.. مستقبل مصر» لتأهيل الشباب للعمل

أعلن مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن إطلاق مبادرة «ابنك.. مستقبل مصر»، وذلك بقصد خلق أجيال تتحمل المسئولية واستنهاض مهاراتهم المهنية والفنية وفق متطلبات سوق العمل الحديث المستشرف، خاصة بعد اتساع رقعة مستخدمي تقنية الذكاء الاصطناعي التي ستحدث انقلابًا في عالم الوظائف.

المبادرة تستهدف أبناء 800 ألف عضو بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية

وأوضح المهيري في بيان له أنَّ المبادرة تستهدف أبناء 800 ألف عضو بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية والتي يحاضر بها لفيف رفيع المستوى من خبراء العمل التقليدي والتقني، ويتمّ تسجيل البيانات الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وتابع أنَّ المبادرة تؤكد أهمية انخراط المتدربين في الوظائف والأعمال المهنية والفنية ذات التقنية التكنولوجية مثل أعمال تنسيق الحدائق اللاند سكيب وتشكيل المعادن الثمينة وغيرها من المهن الأخرى لكونها هي الممثل لمستقبل قريب قادم، بعقب الدراسة النظرية ورش عمل داخل المنشآت الإنتاجية ذات الصلة بالمواد التدريبية للوقوف على مدى استيعاب المتدرب واستعداده للالتحاق بالوظائف التي تؤهله لمواجهة استبعاده من أسواق العمل المستشرقة.

يشرف على برنامج المبادرة هشام فاروق المهيري، وحمدي عرابي نائب اول رئيس النقابة، ومحمود العسيري نائب رئيس النقابة عن وجه بحري، وحسام حنفي أمين الصندوق وهشام عبد اللطيف الأمين العام، ومختار أبو الفتوح عضو مجلس إدارة النقابة لشئون الإعلام، وعبدالرحمن البيومي عضو مجلس إدارة النقابة عن الشباب، وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد ومحمد عبداللطيف الأمين العام المساعد.