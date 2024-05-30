اتحاد عمال مصر يسلم تأشيرات لـ35 حاجًا من مختلف النقابات العامة

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران احتفالية لتسليم تأشيرات الحج لأعضاء النقابات العامة والمخصصة للاتحاد العام ، بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وسلم رئيس الاتحاد، 35 تأشيرة للحجاج، مقدما الشكر لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية لجهودهم في توفير تأشيرات لحجاج بيت الله الحرام.

اتحاد نقابات عمال مصر

وعبر محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر عن سعادته بتسليم التأشيرات لأصحابها، لافتا إلى أن تأشيرة الحج هي اصطفاء من الله عز وجل لمن جاءت إليهم هذه الفرصة العظيمة والتي هي ركن من أركان الإسلام.

قدم محمد صلاح عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول الاحتفالية، شارحا كافة التفاصيل الخاصة برحلة الحج وتسليم التأشيرات والتذاكر، مؤكدا على الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات من قبل المشرفين خلال أداء المناسك.

وشهد تسليم التأشيرات المستشار إسماعيل صبري، المستشار القانوني للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عباس صابر أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبترول، الدكتور أشرف المحروقي، نائب رئيس النقابة العامة للبترول، وعايدة محي الدين نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول لشئون المرأة، عبدالله مشهور، أمين أمانة العلاقات العامة عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للبترول.

وألقى عبد العظيم القاضي رئيس تحرير جريدة وبوابة العمال، كلمة أكد فيها ضرورة إرساء قيمة التسامح والعفو قبل التوجه لأداء فريضة الحج، مؤكدا ضرورة انتهاز فرصة الحج العظيمة للدعاء وأن لا يدعو الحاج على أحد بل يتسامح ويعفو ويدعو لأهله وأحبابه وأن يصفو قلبه عن أي مشاحنات وضغائن.

محظورات الإحرام

يذكر أنه افتتحت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم نالت إعجاب الحضور وعلى رأسهم رئيس اتحاد نقابات عمال مصر والذي طالب إسلام الناقة بتلاوة أكثر لحسن صوته وأدائه.

شرح الدكتور علاء الليثي المدرس بكلية اعلام جامعة سيناء، ومقدم البرامج الدينية، مناسك الحج والعمرة ومحدثا الحضور عن محظورات الإحرام وكيفية أداء فريضة الحج والعمرة.