شروط وخطوات التقديم بمدرسة التمريض في مستشفى فوه للتأمين الصحي

أعلنت إدارة مدرسة فوه الثانوية للتمريض بمستشفى فوه للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قبول دفعة جديدة من الطلبة «الذكور» للعام الدراسي 2023- 2024، بحد أدنى 250 درجة، من أبناء مركز ومدينة فوه فقط، خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 5 يوليو 2024.

قبول دفعة جديدة بمدرسة التمريض بمستشفى فوه للتأمين الصحي

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم مدرسة فوه الثانوية للتمريض بمستشفى فوه للتأمين الصحي في كفر الشيخ، في ظل ما تُقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

شروط التقديم بمدرسة فوه الثانوية للتمريض

وتتمثل شروط التقديم مدرسة فوه الثانوية للتمريض بمستشفى فوه للتأمين الصحي في كفر الشيخ فيما يلي:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يُعادلها الصادرة من إدارة فوه التعليمية.

- أنّ يكون المتقدم من أبناء المركز الإداري بالمحافظة التابع لها المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة من نفس المركز.

- الحصول على الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم وفي نفس المحافظة.

- رقم تليفون الطالب.

- رقم تليفون ولي الأمر.

- أنّ يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

- شهادة حسن سير وسلوك.

- يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالب عبر رابط التقديم.

- في حالة عدم حصول الطالب على شهادة الصف الثالث الإعدادي فقط من نفس المحافظة إحضار بطاقة لولي الأمر إلى الإدارة التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق ثلاث سنوات على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب.

- أنّ يكون الحد الأدنى للتقديم للمجموع 250 درجة والالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولاً مع اجتياز الاختبارات اللاحقة.

- يتم رفع صور بملف PDF يحتوي على: «صورة شهادة الميلاد - صورة شخصية حديثة للطالب - صورة الشهادة الإعدادية - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية - إيصال مرافق لولي الأمر - بيان درجات للصفين الأول والثاني من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية - شهادة حسن سير وسلوك».

- في حالة استيفاء المستندات الورقية ومطابقتها للأوراق سيتم ظهوره على اللينك ويتم التوجه إلى المدرسة وسيتم مراجعة الملفات بعد انتهاء موعد التقديم.

- سوف يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب من موقع التقديم بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة التي تم الترشيح لها، يتم بعدها التوجه إلى إدارة المدرسة ببطاقة الترشيح بعد انتهاء موعد التقديم الإلكتروني، ولا يتم قبول أوراق الطالب بدون ورقة الترشيح، وسيتم تحديد ميعاد لاستلام الأوراق لسحب ملف التقديم ودفع رسوم قدرها 100 جنيه ومعرفة باقي شروط التقديم.

- في حالة عدم مطابقة بيانات الطالب مع الشروط المعلنة لن يتم النظر في الأوراق للطلب المقدم من خلال اللينك.

رابط التقديم مدرسة فوه الثانوية للتمريض

وبحسب مدرسة فوه الثانوية للتمريض بمستشفى فوه للتأمين الصحي فإنّه يتم تقديم الأوراق المطلوبة من خلال رابط التقديم لمدارس التمريض بالهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة من هنا، أو من خلال الرابط المباشر من هنا.