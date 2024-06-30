دعم مستشفى فوه للتأمين الصحي بجهاز أشعة حديث لحالات جراحة العظام (صور)

أعلن الدكتور السيد عبد الواحد، مدير مستشفى فوه للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، دعم المستشفى بجهاز الأشعة السينية «C-arm» لحالات جراحة العظام، من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي.

دعم مستشفى فوه للتأمين الصحي بجهاز C-arm

وأكد «عبد الواحد»، في بيان له، أنّ دعم مستشفى فوه للتأمين الصحي بجهاز الأشعة السينية C-arm لحالات جراحة العظام، يعمل على رفع المعاناة عن المرضى، وتوفير احتياجات المستشفى في كافة المجالات، وأيضاً خدمة منتفعي التأمين الصحي، موجهاً الشكر إلى الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور ياسر شعبان، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، على دعمهم الدائم لمستشفى فوه للتأمين الصحي.

معلومات عن جهاز الأشعة السينية C-arm

ويُعد جهاز الأشعة السينية C-arm أداة أساسية تستخدم في التصوير الطبي للحصول على صور فوتوغرافية للجزء الداخلي من الجسم، وقد أحدث هذا الجهاز ثورة في الطريقة التي يتمكن بها المتخصصون الطبيون من تشخيص وعلاج الإصابات والأمراض.

ويستخدم الجهاز أثناء عمليات جراحة العظام، ويوفر تصويراً فورياً للعملية لمساعدة الجراح في وضع الدبابيس والبراغي في الموضع الصحيح، وهذا يُساعد على تقليل فرص حدوث أخطاء أثناء الجراحة، ويُساعد المريض على التعافي بشكل أسرع.