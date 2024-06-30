الرئيس الفرنسي وزوجته يصوتان في الانتخابات

صوت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة بفرنسا ببلدة لي توكيوت.

كما أدلى رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال، وجوردان بارديلا، زعيم اليمين المتطرف، بصوتهما في الانتخابات التشريعية المبكرة.

انطلاق الانتخابات الفرنسية التشريعية

وانطلقت اليوم الأحد الانتخابات التشريعية في فرنسا بدورتها الأولى، والتي قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة، وسط توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 67% من الناخبين المسجلين.

وينتج عن الانتخابات الفرنسية تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، ما يمثل تغييرًا بارزًا ومحتملًا في الاتحاد الأوروبي، كما أن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في السابع من يوليو.