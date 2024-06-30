«900 متر على مرحلتين».. تفاصيل إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة في الحامول

‏تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي بمدينة الحامول بطول 900 متر، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، مكلفاً بسرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والجودة المطلوبة.

تنفيذ مشروع كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي لمدينة الحامول

و‏قال المحافظ، أنٌه يتم تنفيذ مشروع كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي لمدينة الحامول، بطول 900 متر تقريباً من الجانبين، ليكون متنفسا لأهالي مدينة الحامول، فضلاً عن أعمال حماية جانبي بحر تيرة من التعديات، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري، ومركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ.

تنفيذ المشروع على مرحلتين

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه يتم تنفيذ مشروع إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة على مرحلتين نظراً لأهمية المجرى المائي لري مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بشمال وشرق المحافظة، ليتم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 460 متر طولي وبعرض 4.80 متر الجانب الشمالي لبحر تيرة، وتتضمن الأعمال المنفذة حوائط ساندة بارتفاع 5.60 متر، وممشى انترلوك مزروع بالأشجار، واستراحات للمواطنين مقسمة كل 35م بطول الكورنيش، وعمل سور حماية وأمان للمواطنين والمشاة من ناحية المجرى المائي، بمدّة تنفيذية للأعمال حوالي 8 أشهر، تحت إشراف هندسي وفني كامل، وطبقاً لمعاير الأمن والسلامة وحماية البيئة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.