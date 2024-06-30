«قصور الثقافة» تحتفي بذكرى «30 يونيو».. 20 عرضا في المحافظات

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني اليوم، عددا من العروض الفنية والحفلات بالقاهرة والمحافظات، ضمن برنامجها الذي أعدته خصيصا للاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وتقدم الهيئة أكثر من 20 عرض فني لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية والإنشاد من إجمالي 40 فعالية اليوم احتفالا بهذه المناسبة، يتضمن تقديم باقة متنوعة من الأغاني الوطنية احتفالا بهذه المناسبة، تنطلق في الخامسة مساء اليوم بمحافظة كفر الشيخ بعرض فني لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية بحديقة الخالدين، وآخر لفرقة الآلات شعبية بالمركز الثقافي، بجانب عرض لفرقة الآلات الشعبية بقصر ثقافة دسوق.

احتفالات متنوعة في المحافظات

وفي السابعة مساء تقام عدة احتفالات متنوعة، حيث تشهد محافظة الدقهلية عروضا لفرقة فرقة علي مبارك (برمبال) للآلات الشعبية ببيت ثقافة علي مبارك، وآخر للمطرية التلقائية.وفي الموعد نفسه تقدم فرقة التذوق الفني للموسيقى العربية عرضا بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

وفي محافظة الشرقية تقدم فرقة بلبيس للموسيقى العربية عرضا فنيا بحديقة الطفل.

وفي الثامنة مساء اليوم تقام عدة احتفالات بالتوازي، ويشهد مسرح السامر حفلا فنيا تحييه الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، والنيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفي دمياط يقدم عرض فني لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي بقصر ثقافة كفر سعد، وتقدم فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية عرضها على مسرح 23 يوليو.

احتفالات في المنوفية وقنا

وفي المنوفية تقدم فرقة الموسيقى العربية عرضا فنيا بقصر ثقافة شبين الكوم، وتشهد حديقة الشيخ زايد عرضا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية.

وعلى المسرح الروماني تقدم فرقتا سوهاج للموسيقى العربية والفنون الشعبية باقة من الأغاني الوطنية والتابلوهات المستوحاة من الفلكلور الشعبي، بجانب عروض فنية لفرقتي الوادي الجديد للموسيقى العربية والفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة.

بالإضافة إلى عروض فنية تقدمها كل من فرقة قنا للموسيقى العربية بالنادي الرياضي، كورال شباب السويس بمركز شباب فيصل، فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بالمركز الثقافي بطنطا، وفرقة طنطا للموسيقى العربية بقصر ثقافة طنطا.

وفي التاسعة مساء اليوم تقدم فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية عرضا فنيا بالنادي الرياضي، ويشهد قصر ثقافة دمنهور حفلا غنائيا لفرقة البحيرة للموسيقى العربية، فيما تقدم فرقة العريش للموسيقى العربية حفلا آخر على مسرح القصر.

وتتواصل الفعاليات المقامة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية، بحفل فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية غدا الاثنين بالمركز الثقافي، وتقدم فرقتا أسيوط للموسيقى العربية والفنون الشعبية عروضا فنيا بعد غد الثلاثاء بقصر ثقافة أسيوط في تمام الثامنة مساءً، وتختتم الفعاليات الخميس 4 يوليو مع حفل غنائي لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بمقر القصر في تمام السابعة مساءً.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج الأنشطة والفعاليات المكثفة الذي أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالًا بذكرى الثورة، ويشهد تنفيذ أكثر من 200 فعالية تتضمن عروضًا فنية، ومحاضرات ثقافية، وورشًا متنوعة، ومعارض، وغيرها من الفعاليات.