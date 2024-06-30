كيف يتغلب الفلسطينيون على شدة الحر في مخيمات النزوح؟

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «الفلسطينيون في مخيمات النزوح يلجأون إلى وسائل بدائية لتخفيف شدة الحر».

وأفاد التقرير: «برد قارس في ربيع قاطم ثم حر قائد، هكذا تتوالى الفصول بتداعياتها الصعبة على النازحين داخل المخيمات البالية بقطاع غزة في ظل تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي».

ارتفاع درجات الحرارة الشديدة

وأضاف: «مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة ، لجأ الفلسطينيون بمخيمات النزوح إلى وسائل بدائية في محاولة لتخفيف شدة الحر مع دخول فصل الصيف»، متابعة: «النازحون وصفوا الوضع في النهار بأنه لا يُطاق داخل المخيمات المصنوع معظمها من مادة النيلون».

المخيمات تشبه السونة

وصفت إحدى النازحات الفلسطينيات، الخيمة بــ«السونة»، قائلة إنه حين يجلسون في الخيمة ثم يخروجون منها تكون أجسامهم مبللة بالعرق الذي لا يهدأ طوال النهار «عرقنا مبينشفش طول النهار».