4 أسرار سحرية لرائحة عطر مميزة في الصيف.. «مش هتروح من جسمك طول اليوم»

الصيف فصل يزداد فيه التعرق نتيجة المجهود والحرارة العالية، لذا يهتم العديد من الناس فيه بشراء العطور التي تجعل رائحتهم طيبة ومميزة؛ لكنهم لا يعرفون الطرق السحرية التي من خلالها يمكن أن تستمر رائحة العطر لأطول مدة دون أن يتحول لرائحة غير سارة، يعاني منها البعض، وهو ما نوضحه بحسب موقع «fashionbeans» البريطاني.

4 أسرار لرائحة عطر تدوم أطول وقت

السر الأول لدوام رائحة عطور الصيف التي تتبخر سريعًا:

القاعدة الذهبية لتطبيق العطور الصيفية هي «الأقل هو الأكثر»، بمعنى أن تبدأ برش مرة واحد أو اثنين فقط على نقاط النبض لرائحة تدوم أكثر وقت، مثل أن ترش على الرقبة والمعصمين والجزء الخلفي من الركبتين (إذا كنت ترغب في ذلك) والمرفقين الداخليين.

تصدر المناطق السابقة المزيد من الحرارة، مما يساعد على تطور العطر بشكل طبيعي طوال اليوم، في الصيف، تتغير كيمياء جسمك بسبب زيادة التعرق، مما قد يزيد من قوة رائحتك، لذا اختر رائحة العطر بها شيء به روائح ترابية المُستوحاة من الطبيعة، أو زهرية من أسماء الزهور المختلفة أو مالحة مثل روائح الليمون والبرتقال.

السر الثاني: لا تفرك معصميك معًا

بعد وضع الكولونيا أو العطر على معصميك، قاوم عادة فركهما معًا، يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحطيم روائح العطر الرقيقة وتغيير التطور المقصود للرائحة، مما يؤدي إلى رائحة غير متوازنة، خاصة إذا اخترت عطرًا صيفيًا أكثر نعومة، وبدلًا من ذلك، اترك الكولونيا تجف في الهواء على بشرتك، مما يسمح لها بالتطور والاختلاط مع كيمياء جسمك بشكل طبيعي.

السر 3: ترطيب البشرة يوميًا

إن ترطيب البشرة بشكل جيد أمر ضروري للحصول على أفضل أداء للعطر، وخاصة في فصل الصيف، رطبي بشرتك يوميًا، ويفضل بعد الاستحمام عندما تكون مسامك أكثر استعدادًا.

فمن خلال الحفاظ على ترطيب بشرتك، فإنك تخلق بيئة مثالية لتطور عطرك وتوزيعه بالتساوي طوال اليوم، وابحث عن مرطبات خفيفة الوزن وغير دهنية والتي لن تنافس عطرك أو تسد مسامك بسبب الحرارة.

السر 4: جدد العطر بشكل ذكي

مع تقدم اليوم وبدء رائحة عطرك بالاختفاء، قد تشعر بالحاجة إلى إعادة تطبيقه، ومع ذلك، في حرارة الصيف، من الضروري تجديد رائحتك بشكل استراتيجي لتجنب الإفراط في الرش، بدلاً من إعادة وضع الكولونيا أو العطر مباشرة على بشرتك، فكري في استخدام مرطب خالٍ من العطور أو رذاذ مرطب للوجه لتنشيط بشرتك وتعزيز رائحتك الحالية بشكل خفي، وإذا كنت بحاجة إلى إعادة التطبيق، ركز على رشة واحدة على نقاط النبض لديك.