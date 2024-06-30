رفع 391 طن قمامة خلال حملات مكبرة في الإسماعيلية

نفذت الوحدات المحلية في محافظة الاسماعيلية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة أي تراكمات للقمامة في الشوارع والميادين بنطاق الأحياء والمراكز، لإعادة المظهر الجمالي الشوارع ضمن الحملات اليومية في المحافظة.

رفع 129 طن قمامة في حي أول

واستهدفت حملة مكبرة في حي أول الاسماعيلية جمع ورفع 129 طن قمامة ومخلفات وناتج قص اشجار من عموم حي أول، مع تكثيف أعمال النظافة بمناطق البهتيني، البلاچات، وشارع سوريا، والمحطة الجديدة، نفق الثلاثيني، كوبري «تحيا مصر».

كما استهدفت حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية رفع ما يقرب من 166 طن قمامة ومخلفات من نطاق مدينة المستقبل وقرى «نفيشة، والحجاز، والضبعية، وعين غصين»، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية .

رفع 96 طن قمامة في التل الكبير

واستهدفت حملة مكبرة في مركز ومدينة التل الكبير رفع 96 طن قمامة ومخلفات من المدينة بقطاع الحمادة، وتفريغ حاويات النظافة، وكنس الشوارع بالسيارة المكنسيه، كما تم رفع القمامة من قرى «القصاصين القديمة، أبوعاشور، الملاك، والظاهرية»، فيما نفذت حملة لصيانة أعمدة الإنارة نجحت في صيانة 35 كشاف إنارة عامة بقرية الظاهرية.

وفي حي ثان الإسماعيلية نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة ورفع الأتربة بشارع الثلاثينى ومحيط ميدان السنترال بشارع المدارس بمنطقة عرايشية مصر، الي جانب تركيب سلك لمسافة 100 متر بشارع حسام الدين الهلالي بين شارعي المستشفى وطنطا.