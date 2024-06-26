وظائف خالية للذكور والإناث في الإسماعيلية.. اعرف الشروط

أعلن جهاز تشغيل الشباب بالإسماعية، وظائف خالية في مصانع الملابس الجاهزة، ضمن إقامة ملتقى توظيفي مفتوح يستمر لمدة يومان، حرصا من الجهاز على توفير فرص عمل للشباب تساعدهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية، والتخصصات المطلوبة على النحو التالي:.

تفاصيل الملتقى التوظيفي

يتم تنظيم الملتقى التوظيفي بنادي الشجرة يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يونيو، في تمام الساعة 9 صباحا للمؤهلات العليا من الذكور والإناث.

الوظائف المطلوبة

- حديثو التخرج ولا يشترط الخبرة.

- مديرو خدمات لوجيستية، على أن يكون لديهم خبرة من 10 إلى 15 عاما.

- مساعدون مدير الخدمات اللوجيستية، على أن يكون لديهم خبرة من 7 إلى 10 سنوات.

- مسئولو تصدير، على أن يكون لديهم خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- مسؤول استيراد، على أن يكون لديهم خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- مسؤولون متابعة العمليات التجارية الخارجية، ويكون لديهم خبرة من 1 إلى 7 سنوات.

- مراجعون داخلي، ويكون لديهم خبرة من 10 إلى 15 عام.

- محاسبون، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

- محاسبون تكاليف، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

- فنيون صيانة ماكينة خياطة، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 5 سنوات.

- مصممون باترون، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 7 سنوات.

- مهندسون كهرباء، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 5 سنوات.

- مهندسون جودة، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 7 سنوات.

- مهندس إنتاج، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 7 سنوات.