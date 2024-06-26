أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال مدرسة we التابعة للتعليم الفني الطلاب الراغبين في الانضمام للمدرسة، بالتزامن مع إعلان تنسيق مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية، وإعلان التنسيق في العديد من المحافظات لقبول الطلاب والعمل على توفير عمالة ماهرة مُدربة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والبرمجة.

تنسيق مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية في الإسماعيلية

واشترط تنسيق مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية في الإسماعيلية حصول الطالب على 225 درجة، في نتيجة الشهادة الإعدادية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية 2023-2024.

كما اشترط تنسيق مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية في الإسماعيلية، ألا يزيد سن المتقدم للمدرسة في شهر أكتوبر المقبل، عن 18 سنة، ويكون التقديم متاحا للبنين والفتيات من محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء.

تخصصات ومُميزات مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية في الإسماعيلية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تخصصات مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية في الإسماعيلية، التي تشمل 3 تخصصات هي الاتصالات، وشبكات أمن المعلومات، وتطوير المواقع والبرمجيات.

كما شملت مميزات مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية في الإسماعيلية الحصول على شهادة مٌعتمدة مٌطابقة للمٌواصفات الدولية، والتدريب العملي خلال فترة الدراسة داخل السنترالات المُختلفة المٌوزعة على نطاق المحافظات للتعرف على بيئة العمل.

كما تشمل المميزات سعي المدرسة لتوفير فرص عمل للخريجين داخل الشركات المصرية الوطنية، أو شركات القطاع الخاص؛ لما يحصل عليه الطالب من خبرات فنية مختلفة.

توفر المدرسة جميع مٌستلزمات الدراسة للطلاب، إلى جانب توفير تابلت للدراسة، وتوفير الزي المدرسي للطلاب ووسائل المواصلات للطلاب من المدرسة إلى أماكن التدريب والعكس.