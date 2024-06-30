تبدأ بـ35 ألف جنيه.. أسعار برامج العمرة خلال الموسم الجديد

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ مسؤولي قطاع الشركات السياحية في وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، يجتمعون خلال أسابيع لإعداد الضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام الهجري الجديد 1446، متوقعا الانتهاء من الضوابط واعتمادها من وزير السياحة خلال أغسطس المقبل، على أن تبدأ أولى رحلات العمرة في سبتمر 2024.

أسعار برامج العمرة لعام 1446 هجريا

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ أسعار برامج العمرة خلال الموسم الجديد ستبدأ من 35 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو أسبوعين، فيما تبدأ أسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم التي تبلغ مدتها نحو 10 أيام من 50 ألف جنيه.

الفوارق السعرية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ أسعار برامج العمرة في الموسم الجديد ستشهد زيادة تتراوح بنسبة بين 15 إلى 20% مقارنة بالعام الماضي، بسبب التغير السنوي في أسعار تذاكر الطيران وإيجار الفنادق بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن ارتفاع ثمن تأشيرة العمرة.