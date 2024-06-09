«سياحة الشيوخ» توصي بضرورة تفعيل المنتج السياحي «العمرة بلس»

رحّبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، بالمنتج السياحي الجديد، والذي أطلقته وزارة السياحة، ويحمل اسم «العمرة بلس»، بهدف زيادة معدلات الاستقطاب السياحي بالنسبة لحركة السياحة الدينية في مصر.

جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمود القط أمين سر اللجنة بشأن أهمية دعم المنتج السياحي «العمرة بلس» لدعم السياحة الروحانية في مصر.

تنظيم برامج سياحية متكاملة

أكد الدكتور محمود مسلم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، أن منتج «العمرة بلس» مهم للغاية لتعزيز السياحة الروحانية في مصر، لافتا إلى أن هذا المنتج يستهدف تنظيم برامج سياحية متكاملة تتيح للمعتمرين بالسعودية زيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية سواء قبل أو بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، لاسيما في ظل المدة الزمنية القصيرة للمسافة بين مصر والسعودية والتي لا تتعدى ساعتين عن طريق النقل الجوي.

وشدد «مسلم»، على ضرورة اكتمال الرؤية حول تطوير السياحة الروحانية في مصر، مشيرا إلى أن برنامج «العمرة بلس» سيحظى بترحاب من المعتمرين من دول جنوب شرق أسيا لاهتمامهم الشديد بمساجد آل البيت والتي شهدت تطويرا كبيرا في الفترة الماضية.

تأصيل وتعزيز الثقافة الإسلامية

من جانبه، أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ومقدم الاقتراح، أهمية تأصيل وتعزيز الحضارة والثقافة الإسلامية في الوطن العربي وبين الدول العربية والإسلامية، لافتا إلى أن أداء العمرة أصبح متاحا طوال العام وليس مرتبطا بمدة زمنية مثل فريضة الحج، الأمر الذي يتيح تفعيل وتطبيق برنامج العمرة بلس لجلب السياحة الوافدة للسعودية لأداء العمرة من خلال إعداد شركات السياحة المصرية لبرنامج شامل ومتكامل عن المزارات الروحانية ومساجد آل البيت لاستقطاب هولاء السائحين لمصر سواء قبل أو بعد أداء العمرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار الدور المبذول بهدف رفع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك من خلال إطلاق تأشيرة متعددة الدخول، وكذلك تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لبعض الجنسيات التي تقوم بزيارة المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.