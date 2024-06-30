«الداخلية» تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى 30 يونيو وتوزع الهدايا عليهم (صور)

شاركت وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، إذ وزع رجال الشرطة الهدايا على المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، ولاقت المبادرة قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنساني والاجتماعي.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وضمن سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، ومدّ جسور التواصل مع كل المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين في كل المناسبات، واستمرارًا لتفعيل مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية.