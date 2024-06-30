الرئيس الصربي يحذر من صراع عالمي وشيك.. الشرق والغرب يتجه لشراء الأسلحة

أعلن ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، في وقت سابق أن العالم يتأهب لحرب عالمية ثالثة، وقال إنه من المتوقع أن تندلع خلال 4 أشهر تقريبًا، وذلك خلال لقاء له بمجلة «Weltwoche» السويسرية.

وأكد فوتشيتش، أنه يعمل في الوقت الحالي على الحفاظ على مخزون بلاده من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الغرب يعتقد أنه يمكنه هزيمة فلاديمير بوتين بسهولة عن طريق إنهاكه وإطالة أمد الحرب مع أوكرانيا.

حرب عالمية ثالثة

وبعد تحذير من اقتراب حرب عالمية ثالثة، قال الرئيس الصربي اليوم خلال حديث تلفزيوني، إن هناك عدة دلائل تشير إلى أن هناك تحضير وتجهيز لنزاع مسلح كبير، على وشك الحدوث في معظم أنحاء العالم.

وأوضح فوتشيتش بعض الدلائل على حديثه، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يشهد مناوشات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، فيما اختارت أوروبا رئيسة وزراء أستونيا السابقة، كايا كالاس، لتشغل منصب رئاسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي وهي معروفه بمعاداتها لروسيا، وأيضًا شراء اتجاه الدول الغربية والشرقية لشراء الأسلحة.

من المستحيل تجنب وقوع اشتباك

وأشار إلى أنه من المستحيل تجنب وقوع اشتباكات بين حزب الله والاحتلال، وهذه الحرب جهز لها دول الغرب والشرق جميعا.

«ليس هناك فلسفة، فكل شيء واضح وصريح عما سيحدث في العالم، فالسيدة كالاس من إستونيا محظورة من دخول روسيا الاتحادية، نرى أنها تم اختيارها لمناهضتها لموسكو بشكل جذري على عكس المفوضية السابقة»، بحسب حديث الرئيس الصربي.

وتطرق «فوتشيتش» لعبارة من إحدى روايات تشيخوف: «إذا كان هناك سلاح معلق على الحائط في الفصل الأول من المسرحية، فمن المؤكد أنه سيطلق النار في الفصل الأخير».