«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد – معك في كل مكان»

أعلنت وزارة الداخلية أنه في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، فقد واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد .. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من «قاطني المناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات».

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية وجه قوافل «طبية - إنسانية»، استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الإسكندرية لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث جرى توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم مجانا، وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل

وأوضحت وزارة الداخلية أنه جرى زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وحُسن معاملة المواطنين.

وشارك في القافلة عددا من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي، ولقي ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.