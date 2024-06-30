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ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على مالك معرض أدوات منزلية في الجيزة

كتب:

محمد بركات
04:03 م | الأحد 30 يونيو 2024
الداخلية

الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك معرض أدوات منزلية وسائق، بتضررهما من مستخدمي أرقام هواتف محمولة مُحددة، تواصلوا معهما على الرقم الخاص بالمعرض وطلب شراء (186 مروحة) وأرسلوا صورة تحويل بنكى لحساب مالك المعرض بقيمة الأجهزة، وبناء عليه جرى تسليم الأجهزة بأحد المخازن بمنطقة كرداسة واكتشاف مالك المعرض أنّ التحويل لم يرد على حسابه وأنّ صورة التحويل مزورة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة الجيزة) واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (165 مروحة) بمخزنين، وأضافوا بتصريفهم باقي المسروقات بالبيع، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات