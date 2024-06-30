ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على مالك معرض أدوات منزلية في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك معرض أدوات منزلية وسائق، بتضررهما من مستخدمي أرقام هواتف محمولة مُحددة، تواصلوا معهما على الرقم الخاص بالمعرض وطلب شراء (186 مروحة) وأرسلوا صورة تحويل بنكى لحساب مالك المعرض بقيمة الأجهزة، وبناء عليه جرى تسليم الأجهزة بأحد المخازن بمنطقة كرداسة واكتشاف مالك المعرض أنّ التحويل لم يرد على حسابه وأنّ صورة التحويل مزورة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة الجيزة) واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (165 مروحة) بمخزنين، وأضافوا بتصريفهم باقي المسروقات بالبيع، واتخذت الإجراءات القانونية.