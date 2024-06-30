مراسل «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف على رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن مجمع ناصر الطبي ما زال يستقبل الإصابات الناجمة عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

سيارات الإسعاف والدفاع المدني تنتشل المصابين

وأضاف «جبر»، في رسالة على الهواء عبر «جولة المراسلين»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد: «في هذه اللحظات، تنتشل سيارات الإسعاف والدفاع المدني المصابين من تلك المنطقة وتنقلهم إلى هذا المجمع لتلقي العلاج في خان يونس».

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»: «مدينة رفح الفلسطينية، ما زالت تشهد قصفا عنيفا في عدد من الأحياء، وتنهال عليها القذائف المدفعية بشكل عنيف وقوي، بالإضافة إلى ما تقوم به الآليات العسكرية الإسرائيلية التي توغلت إلى داخل حي البرازيل في مدينة رفح الفلسطينية وتطلق النيران والقذائف صوب أبنيته وتنسف منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة».

توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية قبل 3 أيام

وأكد جبر أن محور الشجاعية شهد توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية قبل 3 أيام وما زالت تحاصر منازل الفلسطينيين وتطلق نيرانها وقذائفها تجاه المواطنين الذين يحاولون النزوح إلى غرب مدينة غزة وتصيب عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.