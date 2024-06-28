الاحتلال الإسرائيلي يزيف الحقائق بعد مقتل جندي في رفح الفلسطينية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، إن كلمة «سُمح بالنشر» أصبحت تشكل هاجسا وهلعا لدى الإسرائيليين، خاصة أن بعد هذه الكلمة يعني الإعلان عن مقتل أو إصابة مجموعة من جنود الاحتلال ألإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، وتقدمه الإعلامية داما الكردي، أنه في تمام الساعة السادسة منذ السابع من أكتوبر، تخرج هذه البيانات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تؤكد فيها رسميا إعلان مقتل أحد جنود الاحتلال في المعارك الضارية.

الكشف عن كذب جيش الاحتلال الإسرائيلي

ولفتت مراسلة القناة، إلى أن هذه المرة في صبيحة هذا اليوم، جرى الإعلان عن مقتل ضابط من لواء الناحال، نتيجة المعارك الضارية جنوب القطاع، أي في منطقة رفح الفلسطينية، في الوقت الذي تتجهز فيه تل أبيب للقول والإعلان بأنها قضت على كتائب القسام بالمدينة.

وأوضحت دانا أبو شمسية، أن الأربعة ألوية التي زعم الاحتلال الإسرائيلي بأن دخوله رفح الفلسطينية مرتبط بالقضاء عليها، جرى القضاء على لواءين منها، وآخرين أصبحا هاشين على حد تعبير وزعم الاحتلال الإسرائيلي، وإعلان مقتل جندي وضابط في هذا اللواء، وبهذه المنطقة يثبت زيف رواية الاحتلال، ويدلل على وجود قوات تعمل وتجابهه.