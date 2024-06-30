ظهرت رسميا.. رابط الاستعلام عن نتيجة آداب كفر الشيخ

بدأت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ إعلان النتيجة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023 - 2024، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمُراجعة، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إليكم تفاصيل نتيجة آداب كفر الشيخ.

إعلان نتيجة آداب كفر الشيخ

وقال الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب لـ«الوطن»، إنّه جرى إعلان نتيجة آداب كفر الشيخ لبعض الأقسام عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمٌراجعة، لافتاً أنّ النتيجة مٌتاحة أمام الطلاب بالكلية، وعلى الموقع الرسمي للجامعة من هنا، لافتاً أنّه جارٍ إعلان نتيجة باقي الأقسام تباعاً.

وأكد «البحيري»، إنّه جرى الانتهاء مٌبكراً من نتائج طلاب السنوات النهائية؛ لسرعة تجهيز الأوراق والتقديم للخدمة العسكرية، مُشيراً إلى أنّ نتيجة آداب كفر الشيخ تُعد من أوائل النتائج التي ظهرت بجامعة كفر الشيخ.

رئيس الجامعة يوجّه بسرعة الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وكان الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وجّه بسرعة الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024 بكل كليات الجامعة، ورصد النتائج، وسُرعة إعلانها في أقرب وقت، لضرورة الاستعداد الجيد لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023 - 2024.