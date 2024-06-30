«صحة كفر الشيخ» ترفع حالة الطوارئ لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، ضمن استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

الاطمئنان على توافر الخدمات الطبية بجميع المنشآت الطبية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه جرى الاطمئنان من مديري الإدارات الفنية بالمديرية على توافر كل الخدمات الطبية بجميع المنشآت الطبية التابعة للمديرية من مستشفيات «عامة، ومركزية، ونوعية»، ووحدات الرعاية الأولية بالمحافظة، بجانب التأكد من جاهزيتها لاستقبال جميع الحالات الطارئة.

وأكد «شقوير»، أنّه تابع توافر الفرق الطبية بالوحدات الصحية التابعة للمُديرية، ومدى استعداداها لمتابعة حالات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الزيارات المنزلية بأي مكان وبأي وقت على مدار اليوم، لتقديم بعض الخدمات مثل «برنامج رعاية المسنين من كشف طبي وفحص معملي وتقييم نفسي وتغذوي وإدراكي - تقييم أمراض اللثة والأسنان - التوعية والتثقيف الصحي - خدمات مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة - خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - خدمات دعم صحة المرأة - تقييم المخاطر القلبية وتحويل الحالات التي تحتاج مستوى ثانوي من الرعاية الطبية - التوعية بآثار التغيرات المناخية والوقاية من ضربات الشمس وطرق الوقاية من خطر السقوط»، وغيرها من الخدمات الوقائية والعلاجية.

وكيل الوزارة يُشدّد على حُسن معاملة المرضى

وشدّد «شقوير»، على حُسن معاملة المرضى، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية، ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الطبية التابعة للمديرية، مٌوجهاً بتكثيف المرور اليومي والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وانتظام إجراءات الفحص الطبي، وصرف العلاج، وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية.