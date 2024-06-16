وكيل «صحة كفر الشيخ» يعلن رفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، بجميع الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

رفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وأكد «شقوير»، على عمل جميع الأطقم الطبية بالعيادات الخارجية والمسائية بالمستشفيات بكامل طاقتها، وكذلك انتظام عمل جلسات التطعيمات الروتينية، ومنافذ صرف الألبان المدعمة للأطفال، وانتشار الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة بالقرب من المتنزهات والأماكن العامة، والتأكيد على انتظام عمل المبادرات الرئاسية بالوحدات الصحية، وجودة الخدمات المقدمة ضمن تلك المبادرات الرئاسية المختلفة.

وكلّف «شقوير»، مديري الإدارات الفنية بالمديرية بمتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة كفر الشيخ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع متابعة أقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من سرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات المرضية ومصابي الحوادث، وتعزيز القوي البشرية خلال فترة الصباحية والمسائية على حد سواء.

توافر الأمصال واللقاحات خلال أيام العيد

وأشار «شقوير»، إلى أنّه تم الاطمئنان من مديري إدارة الصيدلة وإدارة المستلزمات الطبية على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من مدير إدارة الطب الوقائي من توافر الأمصال واللقاحات، مشدداً على متابعة تواجد مدير المستشفى أو المدير المناوب على مدار الساعة بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، مع متابعة أعمال الصيانة الخاصة بالأجهزة الطبية، والمرور المكثف على مختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

وطالب «شقوير»، بالاهتمام بمنظومة النظافة العامة للمستشفيات، والتأكد من انتظام جلسات الغسيل الكلوي، مع تكثيف حملات مراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصةً منافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وكذلك أعمال صحة البيئة، وأعمال مكافحة ناقلات الأمراض لتطهير المجازر والسلخانات، ولمكافحة أي حشرات بالأماكن العامة والمتنزهات من خلال الإدارة العامة للأمراض المتوطنة.

استمرار تقديم خدمات فحص المقبلين على الزواج

ووجّه «شقوير»، باستمرار تقديم خدمات فحص المقبلين على الزواج، وكل خدمات المبادرات الرئاسية الأخرى، لافتاً إلى أنّه سيتم عقد اجتماع أول أيام العيد المبارك، وذلك في تمام الساعه السابعة صباحاً مع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية عبر الفيديو كونفرانس كلٍ من موقعه.