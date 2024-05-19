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«مستثمرو السياحة»: 80% نسب إشغال فنادق الغردقة في النصف الأول من مايو

كتب:

عبده أبوغنيمة
04:00 م | الأحد 19 مايو 2024
سائحون في مصر

سائحون في مصر

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنّ متوسط نسب إشغال فنادق الغردقة في النصف الأول من مايو الجاري سجل نحو 80%، لافتا إلى أنّ تلك النسب تٌبشر بأنّ الموسم السياحي الصيفي الحالي سيشهد توافد أعداد جيدة من السياح إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر، وعلى رأسها مرسى علم والغردقة، وغالبية السياح الموجودين حاليا في المدينة من دول الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى الغردقة

وأضاف لـ«الوطن» أنّ المانيا احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الغردقة منذ بداية مايو الحالي حتى الآن، موضحا أنّ الحركة السياحية التي استقبلتها المدينة خلال الشهر الحالي أعلى بنسبة ضئيلة من التي قدمت إليها خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إلى أنّ الحجوزات المستقبلية لقدوم السياح إلى الغردقة خلال أشهر يوليو وأغسطس 2024 لازالت محدودة حتى الآن، موضحا أنّ غالبية السائحين باتوا يحجزون رحلاتهم إلى المقاصد السياحية المختلفة في اللحظات الأخيرة قبل السفر وهو ما نتوقعه لحجوزات الغردقة خلال الشهور المقبلة.

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بقلم عبده أبوغنيمة