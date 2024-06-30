عضو الأزهر العالمي: صلاة المرأة تجوز حال انقطاع دم الحيض باستخدام وسيلة منع الحمل

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، عن سؤال متصلة تدعى فاطمة، حول: «عمري 28 عاما واستخدم وسيلة منع حمل هرمونية تمنع نزول الدورة الشهرية نهائيا والأطباء أكدوا الأمر طبيعي، فهل يجوز لي الصلاة والصوم، في الأيام المفترض نزولها فيها؟».

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «ما دام الأمر طبيعي بحكم الأطباء، والامتناع يمكن أن يستمر ولا يؤثر على صحتها فعليا».

استخدام وسيلة منع حمل هرمونية

وأضافت: «معظم النساء اللي بيستخدموا وسيلة منع حمل هرمونية بيتوقف نزول الدم، وهو اللي بيمنع الصلاة لأنها بتفقد الطهارة»، متابعة: «ما دام لا ينزل دم حتى لو بالشهور والسنين بسبب هذه الوسيلة، فهنا أنا طاهرة فيجوز لي الصلاة».