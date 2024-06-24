أستاذ بجامعة الأزهر: الفتوى تتغير حسب الزمان والمكان والأشخاص

قال الدكتور مصطفى الهلباوي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنّ من شروط المُفتي أن يكون عنده علم بعادات وتقاليد البلاد التي جاء منها السؤال، فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.

ثمة أحكام ثابتة لا تتغير

وأضاف «الهلباوي»، في حواره ببرنامج «الخلاصة»، تقديم الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور»: «الفتوى ثابتة، لكن ثمة أحكام ثابتة لا تتغير، فحكم الصلاة في مصر مثل حكم الصلاة في السعودية، لكن ما يتبدل هو بعض الفتاوى والأحكام التي تستنبط من بعض الوقائع».

يجب أن نتبع المؤسسات المصرية في استنباط الأحكام

وتابع عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر: «عندما يختلف العصر قد تختلف الفتوى لأسباب مختلفة منها صلاح أهل الزمان، ويجب أن نتبع المؤسسات المصرية في استنباط الأحكام، فهناك دار الإفتاء المصرية، ولجنة الفتوى بجامع الأزهر الشريف، ومُجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وهُناك سهولة في التواصل معها عبر البث المباشر والصفحات وأرقام الهاتف وهناك أيضا مركز الأزهر العالمي للفتوى».