آخر تحديث.. أسعار عملات دول البريكس اليوم الأحد 30-6-2024

شهدت أسعار عملات دول البريكس اليوم الأحد 30-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، وترصد «الوطن» آخر تحديث للبيع والشراء، وفقًا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر صرف الروبية الهندية

سجل سعر صرف الروبية الهندية مٌقابل الجنيه المصري نحو 0.51 جنيه.

سعر اليوان الصيني اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري، نحو 6.45 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

سعر صرف البيزو الأرجنتيني

وصل سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري إلى نحو 0.055 جنيه مصري.

سعر صرف الروبل الروسي

سجل سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 0.50 جنيه مصري.

سعر الريال البرازيلي

بلغ سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.90 جنيه خلال بداية تعاملات اليوم