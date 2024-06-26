آخر تحديث.. أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

شهدت أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-6 -2024، حالة من الاستقرار النسبي وفق آخر تحديث للبنوك، إذ بلغ سعر الريال السعودي نحو12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أسعار عملات دول البريكس

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس في البنوك، وفق آخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر صرف الروبية الهندية

سجل سعر صرف الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.53 جنيه.

سعر صرف البيزو الأرجنتيني

وصل سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري إلى نحو 0.059 جنيه مصري.

سعر اليوان الصيني

استقرار سعر اليوان الصيني سجل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

سعر الريال البرازيلي

بلغ سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.85 جنيه خلال بداية تعاملات اليوم.

سعر صرف الروبل الروسي

سجل سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 0.50 جنيه مصري.