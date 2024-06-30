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قرار هام من الأهلي ضد كهربا بعد أزمة مباراة فاركو

كتب:

عمر القاضي
06:34 م | الأحد 30 يونيو 2024
محمود عبد المنعم كهربا

محمود عبد المنعم كهربا

أبلغ خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، بتوقيع غرامة مالية عليه، طبقا للائحة، نظرا لما بدر منه عقب مباراة فاركو، يوم الجمعة الماضي، بالجولة 28 من دوري NILE.

غرامة مالية بأمر من كولر على كهربا

وعلم «الوطن سبورت»، أن خالد بيبو، وقع غرامة مالية على كهربا، بأمر من مارسيل كولر، المدير الفني، وأبلغه بالقرار مساء اليوم، عقب العودة لاستئناف التدريبات، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، غدا الاثنين، في الجولة 29 بدوري NILE.

وكان مارسيل كولر، قد منح الفريق راحة مساء أمس السبت، بعد الفوز على فاركو بنتيجة 2-1، قبل العودة اليوم لاستئناف التدريبات، استعدادا لطلائع الجيش.

كهربا يثير أزمة بعد مباراة الأهلي وفاركو 

وكان كهربا قد أثار أزمة عقب مباراة فاركو؛ إذ رفض تأدية مران المستعبدين عقب المباراة، بحجة شعوره بآلام عضلية خفيفة، وهو ما أدى إلى عدم اقتناع المدرب المساعد كارلوس بيرنيجر، ليبلغ كولر برفض اللاعب تأدية المران.

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بقلم عمر القاضي