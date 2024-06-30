«القصير»: الصادرات الزراعية تتجاوز 4.8 مليون طن خلال 6 أشهر.. طفرة غير مسبوقة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمُواطنين، بالإضافة إلى استخدام الفائض في التصدير لدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

إجمالي الصادرات الزراعية

وأضاف «القصير»، أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن من المُنتجات الزراعية منذ بداية العام حتى الآن، بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي، بقيمة تبلغ 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 589 مليون و140 ألفا و405 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي

وأشار «القصير»، إلى أن هناك توجيهات للرئيس بتطوير منظومة الحجر الزراعي، وفتح أسواقا جديدة أمام الصادرات الزراعية التالية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي.

ترتيب الصادرات

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 2 مليون و5 آلاف 911 طن، بالإضافة إلى تصدير 926 ألفا و812 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 131 ألفا و17 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا «طازجة + جافة»، المركز الرابع بإجمالي 83 ألفا و985 طن، واحتل العنب المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 71 ألفا و650 طن، في حين احتلت البطاطا المركز السادس في الصادرات بإجمالي 64 ألفا و800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 ألفا و410 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز الثامن بإجمالي 21 ألفا و295 طن، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 16 ألف و805 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 آلف و81 طن، في حين احتل الرُمان المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طنا.