النائب مجاهد نصار: ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة

وجه النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه الثورة العظيمة برهنت على نجاح إرادة المصريين في تحقيق تغيير جذري بمجرى التاريخ المصري بعد تصحيح المسار وإنقاذ الوطن من يد الجماعة الإرهابية.

«نصار»: ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر

وقال «نصار»، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة بأحرف من نور في سجلات التاريخ، لأنها بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة وانطلاق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية في مختلف قطاعات الدولة بفضل سياسة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة، الذي أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه، وإقامة المشروعات التنموية الضخمة التي انتشرت كالشمس في جميع محافظات الجمهورية.

«نصار»: ثورة 30 يونيو تاريخ محفور في ذاكرة كل مصري

وتابع النائب مجاهد نصار، بأن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصري وعلامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطني، تلك الثورة التي أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد.