سعر متر التصالح في مخالفات البناء بحي العمرانية.. اعرف التفاصيل

نشرت محافظة الجيزة، سعر متر التصالح في مخالفات البناء بنطاق حي العمرانية، وفقاً لقانون التصالح الجديد، للإداري والتجاري والسكني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، القيمة السعرية للتصالح في مخالفات البناء، وهي كالآتي:

شارع الهرم

سعر المتر في التجاري: 2000 جنيه.

سعر المتر في الإداري: 750 جنيها.

سعر المتر في السكني: 500 جنيه.

شارع خاتم المرسلين

سعر المتر في التجاري: 1250 جنيها

سعر المتر في الإداري: 375 جنيها

سعر المتر في السكني: 300 جنيه

شارع مستشفى الصدر

سعر المتر في التجاري: 1250 جنيها

سعر المتر في الإداري: 300 جنيه

سعر المتر في السكني: 250 جنيها

شارع عثمان محرم

سعر المتر في التجاري: 1750 جنيها

سعر المتر في الإداري: 350 جنيها

سعر المتر في السكني: 250 جنيه

شارع ترعة الزمر

سعر المتر في التجاري: 1000 جنيه

سعر المتر في الإداري: 375 جنيها

سعر المتر في السكني: 300 جنيه

الطريق الدائري

سعر المتر في التجاري: 750 جنيها

سعر المتر في الإداري: 300 جنيه

سعر المتر في السكني: 200 جنيه

شارع الملك فيصل

سعر المتر في التجاري: 2000 جنيه

سعر المتر في الإداري: 500 جنيه

سعر المتر في السكني: 300 جنيه

شارع ناصر الثورة

سعر المتر في التجاري: 1000 جنيه

سعر المتر في الإداري: 500 جنيه

سعر المتر في السكني: 400 جنيه