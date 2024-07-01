سعر متر التصالح في مخالفات البناء بحي العمرانية.. اعرف التفاصيل
كتب:
كريم روماني
02:56 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
مخالفات البناء - صورة أرشيفية
نشرت محافظة الجيزة، سعر متر التصالح في مخالفات البناء بنطاق حي العمرانية، وفقاً لقانون التصالح الجديد، للإداري والتجاري والسكني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».
القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، القيمة السعرية للتصالح في مخالفات البناء، وهي كالآتي:
شارع الهرم
سعر المتر في التجاري: 2000 جنيه.
سعر المتر في الإداري: 750 جنيها.
سعر المتر في السكني: 500 جنيه.
شارع خاتم المرسلين
سعر المتر في التجاري: 1250 جنيها
سعر المتر في الإداري: 375 جنيها
سعر المتر في السكني: 300 جنيه
شارع مستشفى الصدر
سعر المتر في التجاري: 1250 جنيها
سعر المتر في الإداري: 300 جنيه
سعر المتر في السكني: 250 جنيها
شارع عثمان محرم
سعر المتر في التجاري: 1750 جنيها
سعر المتر في الإداري: 350 جنيها
سعر المتر في السكني: 250 جنيه
شارع ترعة الزمر
سعر المتر في التجاري: 1000 جنيه
سعر المتر في الإداري: 375 جنيها
سعر المتر في السكني: 300 جنيه
الطريق الدائري
سعر المتر في التجاري: 750 جنيها
سعر المتر في الإداري: 300 جنيه
سعر المتر في السكني: 200 جنيه
شارع الملك فيصل
سعر المتر في التجاري: 2000 جنيه
سعر المتر في الإداري: 500 جنيه
سعر المتر في السكني: 300 جنيه
شارع ناصر الثورة
سعر المتر في التجاري: 1000 جنيه
سعر المتر في الإداري: 500 جنيه
سعر المتر في السكني: 400 جنيه