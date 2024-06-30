«الحرية المصري»: الحكومة الجديدة مطالبة بتعزيز التصدير وتقليل الاستيراد

أوضح النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تقوم بعمل التغييرات اللازمة لتحقيق رضا المواطنين، والقضاء على كل ما يؤرق تفكيرهم.

وأضاف، كانت آخر هذه الخطوات اختيار حكومة جديدة تضم عدد من الكوادر الجديدة لضخ دماء جديدة من حيث الأفكار والحلول وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ما يؤكد على أن فكرة الإصلاح والتغيير التي حملتها القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو قائمة في كل يوم وتحت جميع الظروف، لوضع مصر في مكانها بين مصاف الدول العظمى المتقدمة.

وأكد مهنى، في بيان له، أن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر، ولذلك يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدا لاختيار كوادر تسير بخطى سريعة نحو الجمهورية الجديدة ومتطلبات المواطنين خاصة محدودي الدخل، مشيرا إلى أنه على الحكومة الجديدة استكمال المسيرة ووضع حلولا فورية وعاجلة للمشكلات التي تؤرق الشارع المصري.

وأضاف مهنى، أنه علينا الدمج بين الخبرات الذين لديهم رؤية وخطة، والشباب الذين لديهم حركة ونشاط في الاختيارات الجديدة من أجل تحقيق إنجازات جديدة في المرحلة القادمة، والقدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلولا خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.

وجدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، وما يحتاجه الأخير من أفكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية.

وكذا على الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الزراعة، ما يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة في مجال زيادة التصدير وتقليل الاستيراد، وكلاهما يوفر دخلا للدولة وعملة صعبة.