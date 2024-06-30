رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: ثورة 30 يونيو دفعت عجلة التنمية المستدامة

هنأ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع أبناء الشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد «طه» أن ثورة 30 يونيو تعد محطة مهمة في تاريخ مصر الحديث، تذكرنا باستمرار بأهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

القطاع الصحي المصري يأتي على رأس أولويات الدولة

أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع الصحي المصري يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدا أن المشروع الوطني منظومة التأمين الصحي الشامل يعد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة والذي يحظى برعاية القيادة السياسية بهدف توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين.

وأعرب عن فخره بما حققته الهيئة من نجاحات كبيرة في تحسين مؤشرات الصحة، وعلى رأسها حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا ISQUA ) بنسبة نجاح بلغت 96%، وهو الإنجاز الثالث للهيئة بعد أن حققت بالفعل الحصول علي الاعتماد الدولي لكافة ما أصدرته من معايير اعتماد للمنشآت الصحية، والتي تم اعدادها بأيدي خبراء مصريين وحصلت جميعها على نسب نجاح تتراوح ما بين (97% - 99%)، فضلا عن اعتماد الهيئة ذاتها دولياً في مجالي الجودة والتميز المؤسسي كجهة تقييم مستقلة لجودة المنشآت الصحية.

إتمام الحصول على جميع اعتمادات المنظمة الدولية «اسكوا»

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، أن إتمام الحصول على جميع اعتمادات المنظمة الدولية "اسكوا" يؤكد الثقة في أن جميع أدلة المعايير الصادرة عن الهيئة، وعمليات وسياسات العمل بالهيئة، إلى جانب طريقة تقييم المنشآت الصحية، متوافقة تماما مع أحدث التوجهات الدولية، وهو ما يحقق الهدف من إنشاء الهيئة.

وأضاف، أن ما اتخذته الهيئة من سياسات وإجراءات ساهم بقوة في زيادة عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن جهار، إذ وصل عدد المنشآت المعتمدة إلى إلى 364 منشأة و46344 من أعضاء المهن الطبية.

وأكد «طه» استمرار الهيئة في بذل الجهود لتحقيق أهدافها وتعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر، مشيرا إلى أن التعاون والعمل الجماعي هما الأساس لتحقيق المزيد من النجاحات.