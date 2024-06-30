وزارة الصحة تكشف 7 أعراض لاضطراب ما بعد الصدمة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا رسميًا بشأن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والاهتمام بالجانب النفسي لهم ورفع التوعية الصحية لهم والبعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار على أجهزة الجسم، مشيرة إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة صحية عقلية تنتج من التعرض لأحداث مؤلمة أو مروعة.​

ما هي اضطراب ما بعد الصدمة؟

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى اضطراب ما بعد الصدمة بتسبب مشاكل في الحياة الاجتماعية والعمل، كما أنه من الممكن أن تؤثر على القيام بأنشطة الحياة اليومية، موضحة أن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة تأتي على النحو التالي:-

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

​- ذكريات مؤلمة ومتكررة عن الحدث الذي تسبب في الصدمة.

​- تجنب الأماكن أو الأنشطة أو الأشخاص الذين يذكرون بالحدث الذي تسبب في الصدمة.​​

-التغيرات السلبية في التفكير والمزاج: أفكار سلبية عن النفس أو عن الآخرين.​​

- مشاكل في الذاكرة، بما في ذلك عدم تذكر جوانب مهمة من الحدث الذي تسبب في الصدمة.​​

- صعوبة الحفاظ على العلاقات الوثيقة.​​

-التغيرات في ردود الفعل الجسدية والعاطفية، مثل:​​- الشعور بالذهول أو الخوف بسهولة.

​​- مشاكل في النوم وصعوبة في التركيز.​​- التهيج أو نوبات الغضب أو السلوك العدواني.​