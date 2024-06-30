فلومينينيسي يبحث عن تصحيح المسار أمام جريميو بالدوري البرازيلي

يحل نادي فلومينينيسي، حامل لقب بطولة «كوبا ليبرتادوريس» بالموسم الماضي، ضيفا على نظيره جريميو على ملعب «سينتيناريو» بالجولة 13 من الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024، وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

ويدخل فلومينينيسي، مباراة جريميو، بخسارة أمام فيتوريا، الوافد الجديد للمسابقة المحلية، بهدف دون رد في لقاء الجولة 12 لبطولة الدوري البرازيلي، الذي استضافها ملعب «ماراكانا»، ليحتل المركز الـ20 والأخير برصيد 6 نقاط.

تعادل جريميو مع جويانيينسي

وفي المقابل، يخوض جريميو، مباراة فلومينينيسي، بتعادل إيجابي مع أتليتيكو جويانيينسي بهدف لمثله في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «نطونيو أكسيولي»، ليرتفع رصيده إلى النقطة السابعة بالمركز 19، من خوض 10 مباريات فقط.

وكانت الجولة 13 لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم موسم 2024، انطلقت فجر اليوم السبت، بمباريات فاسكو دي جاما ونظيره بوتافوجو على ملعب «ساو جانواريو»، ومواجهة كويابا بنظيره براجانتينو على «أرينا بنتانال»، وأتليتيكو مينيرو وأتليتيكو جويانيينسي على ملعب «إم آر في أرينا»، وانتهت جميع المباريات بالتعادل الإيجابي 1-1.