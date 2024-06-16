بالميراس يبحث عن تحسين مركزه في الدوري البرازيلي عبر بوابة مينيرو

يحل فريق بالميراس ضيفا على نظيره أتليتيكو مينيرو، على ملعب «إم آر في أرينا» بالجولة التاسعة لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية والنصف فجر بعد غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق بالميراس مباراة أتليتيكو مينيرو، بالفوز على نظيره فاسكو دي جاما ، بهدفين نظيفين في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «أليانز باركي»، بالجولة الثامنة لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024، ليحتل المركز السابع بـ 14 نقطة.

فوز أتليتيكو مينيرو على براجانتينو

وفي المقابل، يخوض أتليتيكو مينيرو، بقيادة النجم هالك، مباراة بالميراس، بالفوز على نظيره ريد بول براجانتينو بنتيجة 2-1 على ملعب «نابي أبي شديد»، ليرتفع رصيده إلى النقطة 13 بالمركز التاسع في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024.