بالميراس يبحث عن انتصار على أتلتيكو باراناينسي في الدوري البرازيلي غدا

يحل بالميراس البرازيلي ضيفا على أتلتيكو باراناينسي، في ملعب «أرينا باروري»، في الجولة السادسة من الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء الغد بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة من الدوري البرازيلي، حقق بالميراس فوزا خارج ملعبه على كويابا بهدفين نظيفين، على ملعب «أرينا بنتانال»، ليحتل المركز السادس في المسابقة برصيد 8 نقاط.

فوز بالميراس على ليفربول الأوروجوياني بخماسية في «ليبرتادوريس»

وكان بالميراس، فاز على ليفربول الأوروجوياني بخماسية نظيفة على «ملعب سينتيناريو» في الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس».

وفي المقابل، حقق أتلتيكو باراناينسي الفوز على فاسكو دي جاما، بهدف دون رد على ملعب «أرينا دي بايكسادا»، بالجولة الخامسة من الدوري البرازيلي، ليتصدر المسابقة بـ10 نقاط.