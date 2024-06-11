بعد تعادل مخيب.. فلومينينسي يبحث عن استعادة الثقة في الدوري البرازيلي

يحل فلومينينسي، حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2023، ضيفا على بوتافوجو، على ملعب «نيلتون سانتوس» بالجولة الثامنة من الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجر غد الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

ويدخل فلومينينسي، مباراة بوتافوجو، بتعادل مخيب للآمال مع نظيره نادي جوفنتودي، الوافد الجديد لبطولة الدوري البرازيلي، إيجابي بنتيجة 1-1 على ملعب «ماراكانا» بالجولة السابعة من عمر المسابقة، ليحتل المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

بوتافوجو يفوز على كورينثيانز بهدف دون رد

في المقابل، حقق بوتافوجو، الانتصار على نظيره كورينثيانز على ملعب «أرينا كورينثيانز»، بالجولة السابعة ليرتفع رصيده إلى النقطة 13 بالمركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن فلامنجو، المتصدر بـ14 نقطة، وباهيا صاحب المركز الثاني بنفس العدد من النقاط «14 نقطة».

وفي لقاءات أخرى ضمن الجولة ذاتها، يحل كورينثيانز، ضيفا على نظيره أتلتيكو جويانيينسي بملعب «أنتونيو أكيولي»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الواحدة فجر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يلتقي الوافدان الجديدان لبطولة الدوري، جوفنتودي وفيتوريا على ملعب «ألفريدو جاكوني».

وفي الساعة الثالثة والنصف فجرا، يحل أتليتيكو مينيرو بنظيره براجانتينو على ملعب «نابي آبي شديد».