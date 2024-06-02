سعر السكر في التموين لأصحاب البطاقات لشهر يونيو 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر السكر في التموين، واستمرار صرفه بالكميات المحددة لأصحاب البطاقات التموينية، إضافة إلى حصة الأسرة منه بواقع كيس لكل فرد مُدرج على البطاقة.

سعر السكر على بطاقة التموين

وأكدت الوزارة، أنّ سعر السكر في التموين ثابت عند 12.60 جنيه، في حين يبلغ سعر السكر الحر 27 جنيهًا، وأكدت الوزارة على ثبات كافة أسعار قائمة السلع التموينية التي يصل عددها إلى 31 سلعة مدعمة.

نصيب الفرد في التموين

وأكدت وزارة التموين ثبات قيمة نصيب الفرد في التموين بواقع 50 جنيها يتم صرفها في صورة السكر والزيت وباقي السلع المدعمة، ويندرج على منظومة الدعم التمويني عدد 63 مليون فرد يستحقون السلع المدعمة شهريا وفقا لحصة كل بطاقة بعدد الأفراد المدرجين عليها، كالتالي:

- صرف كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 أكياس للبطاقة الواحدة.

- صرف زجاجة لكل فرد وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.