سعر السكر اليوم.. الكيلو بـ12.60 جنيه في «التموين»

يعتبر السكر سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصًا أنّه يدخل في العديد من المنتجات والوصفات سواء المنزلية أو في المحلات والمطاعم، لذا يتابع المواطنون سعر السكر اليوم الأحد 19-5-2024 في الأسواق، لشراء احتياجاتهم.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي سعر السكر اليوم، بحسب آخر تحديثات معلنة للأسعار المحددة في بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية.

سعر السكر اليوم الأحد في المنافذ والمحلات التجارية

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر السكر اليوم في الأسواق وبطاقات التموين، كما يلي.

وشهد سعر السكر في السوق المحلية استقرارًا، إذ يبلغ سعر الكيلو بـ27 جنيها، في حين تسمح بعض المحال التجارية بالحصول على كيسين فقط من السكر يوميا.

أسعار السكر في بطاقات التموين

تتيح وزارة التموين صرف كيلو السكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جرام بـ30 جنيها، حيث إنّ لكل مواطن على بطاقة التموين كيلو سكر وزجاجة زيت، وبحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت.

وتختلف أسعار السكر على بطاقات التموين من سكر مدعم وسكر حر، كما تختلف أيضا كمية السكر المستحقة للأسرة من السكر المدعم، ويستحق كل فرد على بطاقة التموين كيسا واحدا من السكر بحد أقصى 6 أكياس على البطاقة.

ويبلغ سعر السكر الحر على بطاقة التموين 27 جنيها وتستحق الأسرة كيسا واحدا من السكر إذا كان عدد أفراد البطاقة أقل من 4 أفراد، فيما تستحق كيسين من السكر الحر إذا كان عدد الأفراد 4 فأكثر.