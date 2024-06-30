بعد إعلان جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين بزشكيان وجليلي.. ماذا نعرف عنهما؟

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية إجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية الـ14 وذلك يوم الجمعة المقبل 5 يوليو، بين كل من مسعود بزشكيان مرشح الحزب الإصلاحي وسعيد جليلي مرشح حزب الاستقامة المحافظ اللذين تصدرا السباق الانتخابي.

الانتخابات الإيرانية على صفيح ساخن

عقدت الجولة الأولى من الانتخابات الإيرانية يوم الجمعة الماضية بعدما فشل المرشحان في تحقيق الحصول على 50 % +1 من أصوات المقترعين في الجولة الأولى، في أكثر من 58 ألف مركز انتخابي داخل إيران و300 مركز خارج البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية 19 مايو الماضي.

ومع 3 تمديدات استمرت إلى منتصف الليل، تنافس 4 مرشحين وهم: محمد باقر قاليباف، سعيد جليلي، مصطفى بورمحمدي، ومسعود بزشكيان، بحسب ما نشر على موقع وكالة الأنباء الإيرانية ارنا.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، جاءت بحصول مسعود بزشكيان على 10.415.191 صوتاً، وسعيد جليلي على 9.473.298 صوتاً، ومحمد باقر قاليباف على 3.383.340 صوتاً.

من هما المرشحان للرئاسة الإيرانية في الجولة الثانية؟

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي، أنه من المقرر أن تجري الجولة الثانية بين المنافسان مسعود بزشكيان مرشح الحزب الإصلاحي وسعيد جليلي مرشح حزب الاستقامة المحافظ اللذين تصدرا السباق.

مسعود بزشكيان

مسعود بزشكيان، ولد عام 1954 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربايجان الغربية، وفق ما ذكر في تقرير وكالة إرنا الإخبارية، وهو سياسي وطبيب وكان وزيرا للصحة والتعليم الطبي في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

كما كان ممثل مدن تبريز وآذرشهر وإسكو في مجلس الشورى الإسلامي في الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الدورة العاشرة للبرلمان وقد ترشح للانتخابات الرئاسية الـ13، لكنه لم ينجح في أخذ صلاحية التأهل من مجلس صيانة الدستور.

سعيد جليلي

سعيد جليلي، ولد عام 1965 في مدينة مشهد المقدسة، دبلوماسي حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، وعضو حالي في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية.

كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وكبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني مع الدول الغربية منذ عام 2007 إلى 2013.

ترشح في الجولة الـ11 من الانتخابات الرئاسية، وحصل على المركز الثالث بأكثر من 4 ملايين صوت، ومنذ العام نفسه، أصبح جليلي عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام وممثل قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم ترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية الـ13 عام 2021، وقبل يومين من موعد الانتخابات انسحب من المشاركة لصالح الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

والجدير بالذكر أن حزب جليلي هو حزب سياسي محافظ، تمكن من الاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت مارس الماضي في طهران، بحسب ما نشر في وكالة إسنا الإخبارية.