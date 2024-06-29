الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. بزشكيان وجليلي في جولة إعادة الجمعة

أعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية إجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بين المرشحين: الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي، لحصولهما على أكبر عدد من الأصوات، وعدم تجاوز أي منهما 50%، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام عالمية.

خروج رئيس البرلمان المتشدد من المنافسة

وبحسب «سكاي نيوز عربية» تنحصر الرئاسة الإيرانية بين بيزشكيان على 10 ملايين صوت بنسبة 42% بينما حصل جليلي على 9 مليون صوت بنسبة 38.3%.

وخرج رئيس البرلمان المتشدد محمد باقر قاليباف، من سباق انتخابات الرئاسة الإيرانية بحصوله على نحو 3.3 مليون صوت، وحل رجل الدين الوحيد المشارك في الانتخابات مصطفى بور محمدي في المركز الأخير بـ206 ألف صوت.

وبحسب الدستور الإيراني فإنه يٌشترط للفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية أن يحصل على أكثر من 50% من مجموع الأصوات، وحال عدم حدوث ذلك يخوض أكثر مرشحين حصولا على الأصوات جولة إعادة، في أول جمعة بعد إعلان النتيجة رسميًا.

يأتي ذلك نتيجة لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته في مايو الماضي.