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«التحالف الوطني» بالقليوبية يوزع هدايا على الأطفال احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب:

يسرا البسيوني
08:32 م | الأحد 30 يونيو 2024
جانب من توزيع الهدايا

جانب من توزيع الهدايا

احتفلت أمانة القليوبية، بثورة 30 يونيو المجيدة، بتوزيع هدايا تذكارية على الأطفال تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعبيرًا عن حب الوطن، وامتنانًا لتضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل الدولة المصرية.

التحالف الوطني: توزيع هدايا تذكارية على الأطفال

وأشار التحالف الوطني، إلى أن الهدايا التذكارية تضمنت مُجسمًا عليه علم مصر، وتيشرت منتخب مصر، بهدف غرس حب الوطن في النفوس الناشئة وتعزيز شعورهم بالانتماء الوطني.

ولفت التحالف إلى أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار نشر الوعي بأهمية ثورة 30 يونيو، ودورها في صياغة مستقبل مصر الجديد، وتعزيز قيم الوطنية والمشاركة المجتمعية بين أبناء الجيل القادم.

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بقلم يسرا البسيوني