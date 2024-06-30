باحث في شؤون الجماعات الإسلامية: ثورة 30 يونيو كانت حلما لكل المصريين

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن ثورة 30 يونيو المجيدة كانت حلما لكل المصريين، وكانت المنجية لمصر من المخططات الشريرة التي كانت تستهدف وحدة وكيان الدولة المصرية ومستقبل المصريين.

الإخوان عملوا على تفتيت الدولة المصرية

وأوضح «فرغلي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الإخوان كانوا يعملون على تهريب الأسلحة والمخدرات وتقديم الدعم اللوجستي لكل الجماعات الإرهابية في العالم، وأيضًا دعم كل التنظيمات الإرهابية لشن عمليات إرهابية داخل مصر من أجل تفتيت وإعادة تقسيم الدولة المصرية كمحاولة لتهديد الجيش المصري والذي يعد أقوى جيش داخل المنطقة.

خداع الإخوان للشعب المصري

وأشار إلى أن جماعة الإخوان عملت أكبر خدعة في تاريخها وهي أنها روجت في البداية أنها جماعة سلمية وأن لها مشروع كانت تسميه بـ«النهضة» ويهدف إلى تقدم الدولة المصرية، وفي ذات الوقت كانت تتعاون مع جيش موازٍ من الجماعات الإرهابية وبدأت تعد لما يسمى بالحرس الثوري واكتشف المصريون أن الجماعة ليس لها مشروع وبناء عليه حدثت هذه الثورة.