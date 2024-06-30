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ثورة 30 يونيو.. «طفرة تعليمية» (الحلقة السابعة)

كتب:

أحمد أبوضيف وأميرة فكرى
07:55 م | الأحد 30 يونيو 2024
من ثمار ثورة 30 يونيو تطوير التعليم

من ثمار ثورة 30 يونيو تطوير التعليم

وضعت القيادة السياسية منذ 2014 رؤية استراتيجية مثَّلت دعائم بناء دولة حديثة، وعلى مدار السنوات العشر الماضية، عملت مصر بشكل دؤوب فى كل المجالات، وشهدت كافة قطاعات الدولة تنمية لا تخطئها العين، وتحركات فى كل اتجاه ومشروعات قومية عملاقة، فلم تتوقف الدولة عن إعادة تأهيل ما كانت عليه مصر من قبل مصحوباً بالتطوير، إرساء لدعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية تتوزع على كل شبر من أرض مصر.

ومع احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو المجيدة، فى ذكراها الحادية عشرة، حيث أسقط الشعب المصرى جماعة الإخوان وحكمها، وأنقذ العالم كله من براثن التنظيم الإرهابى، ومع احتفالات الشارع المصرى بالذكرى الـ11، نستعرض استراتيجية الدولة للتنمية فى كافة القطاعات، ومنها تطوير العشوائيات وإنشاء مجتمعات سكنية تليق بمواطنى الجمهورية الجديدة.

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