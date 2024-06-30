جمال الكشكي: ثورة 30 يونيو أكبر جمعية عمومية في تاريخ الشعب المصري

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، إنّ المخططات التي تستهدف الدولة المصرية قديمة وتتجدد، سواء على هز استقرار الدولة المصرية من الداخل مثلما حدث في عام 2011 أو العبث بالحدود والأبعاد الأربعة للدولة المصرية.

وأضاف «الكشكي»، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «مصر دولة عظيمة وقوية واستطاعت أن تسترد عافيتها بعد أحداث يناير 2011 وقرر المصريون عمل أكبر عمومية في تاريخ الشعب المصري وهي ثورة 30 يونيو».

خروج المصريين في ثورة 30 يونيو بوعي فطري

وتابع رئيس تحرير الأهرام العربي: «المصريون خرجوا إلى الشوارع في 30 يونيو 2013 دون استئذان، وكانت قلوبهم تتكلم ويقودهم وعيهم الفطري».

مقدرات الدولة المصرية

وأكد، أن من يسيطر على مقدرات الدولة المصرية يسيطر على المنطقة والإقليم، وبالتالي، فإن الدولة المصرية تعي تماما هذه المخاطر.

وواصل: «مصر شهدت فترة صعبة، فقد حكمتها الجماعة الإرهابية سنة وكانت مصر على حافة الإفلاس وجمد الاتحاد الأفريقي عضويتها، وبالتالي، تحركت مصر للتعامل مع هذا الوضع، لأن مصر لو واصلت السقوط ما كان للمنطقة العربية أو الإقليم أن يظل مستقرا، والأشقاء العرب يعلمون ذلك جيدا».