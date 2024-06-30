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فلامنجو يستضيف كروزيرو بالدوري البرازيلي غدا

كتب:

حسن رمضان
08:42 م | الأحد 30 يونيو 2024
تدريبات فلامنجو استعدادا لمباراة كروزيرو

تدريبات فلامنجو استعدادا لمباراة كروزيرو

يستضيف نادي فلامنجو، متصدر الدوري البرازيلي لكرة القدم، نظيره كروزيرو على ملعب «ماراكانا» الشهير بمدينة ريو دي جانيرو، بالجولة 13 لبطولة «براسيليراو» موسم 2024، وينطلق اللقاء في الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ويدخل فلامنجو، مباراة كروزيرو، بخسارة مفاجئة أمام جوفنتودي الوافد الجديد لبطولة الدوري البرازيلي «براسيليراو» بنتيجة 1-2 في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «ألفريدو جاكوني»، بالجولة 12 من المسابقة، ليتجمد رصيده عند النقطة 24 بالمركز الأول بفارق الأهداف عن بوتافوجو صاحب الترتيب الثاني بنفس العدد من النقاط «24».

فوز كروزيرو على باراناينيسي

وفي المقابل، يخوض كروزيرو مباراة فلامنجو بعد الفوز على نظيره أتليتيكو باراناينيسي، بنتيجة 2-0، على ملعب «مينيراو»، ليرتفع رصيده إلى النقطة 20 بالمركز الخامس، من 11 مباراة لعبها.

وتقام في نفس التوقيت مباراتان؛ الأولى بين فيتوريا وباراناينيسي على ملعب «باراداو» والثانية تجمع بين كريسيوما الوافد الجديد لبطولة الدوري البرازيلي وإنترناسيونال على أرضية «هيريبرتو هولس».

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