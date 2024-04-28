فلامنجو يخسر أمام بوتافوجو بهدفين دون رد في الدوري البرازيلي

خسر فلامنجو، أمام نظيره بوتافوجو، بهدفين دون رد، على ملعب «ماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024.

وسجل لويز هنريكي، لاعب بوتافوجو، الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 53، بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، من تمريرة عرضية من جيفرسون سافارينو، لتسكن الكرة بالزاوية اليمنى السفلية لحارس مرمى فلامنجو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عزز جيفرسون سافارينو، لاعب بوتافوجو، تقدم فريقه بهدف ثانٍ، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، بعد كرة من زميله جيفينيو، لتسكن الكرة منتصف شباك فلامنجو.

إصابة 3 لاعبين من بوتافوجو

وشهدت الدقائق 60 و68 و72، على التوالي، إصابة 3 لاعبين من بوتافوجو، وهم: لويز هنريكي، وجونيور سانتوس، ولوكاس هالتر، ونزول جيفينيو، ودييجو هيرنانديز ، وألكسندر باربوزا، بدلا منهم، وأصيب جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب فلامنجو، في الدقيقة 70، ونزل لوران بدلا منه.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد فلامنجو عند 7 نقاط بالمركز الخامس، فيما اعتلى بوتافوجو قمة جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024، برصيد 9 نقاط.

وفي الجولة الخامسة لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو» موسم 2024، يلتقي فلامنجو، بنظيره براجانتينو على ملعب «نابي أبي شديد»، فيما يواجه بوتافوجو، باهيا، على ملعب «نيلتون سانتوس».