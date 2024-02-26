فلومينينسي البرازيلي يتغزل في لاعبه دوجلاس كوستا بعد فاصل مهاري أمام فلامنجو

شهدت مباراة قمة الجولة العاشرة في بطولة كاريوكا أيه البرازيلية التي جمعت بين فلامنجو وفلومينينسي على ملعب «ماراكانا» الشهير، فاصلا مهاريا من جانب لاعب الأخير، دوجلاس كوستا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فلومينينسي البرازيلي، حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024، عبر منصة إكس «تويتر سابقا» مقطع فيديو، أظهر الفاصل المهاري للاعب الفريق دوجلاس كوستا، مصحوبا بتعليق: «ما هذا.. دوجلاس كوستا».

فوز فلامنجو بهدفين نظيفين

وكان فاز فلامنجو البرازيلي، على نظيره فلومينينسي، حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2023، بهدفين نظيفين على ملعب «ماراكانا» الشهير بمدينة ريو دي جانيرو، في قمة الجولة الـ10 من بطولة كاريوكا أيه البرازيلية.

وافتتح بيدرو، لاعب فلامنجو، التسجيل في مرمى فلومينينسي، في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، من تمريرة حاسمة من أيرتون لوكاس، فيما عزز إيفرتون، تقدم فلامنجو، بهدف ثان في الدقيقة 78 من أسيست من زميله بيدرو.

وبهذه النتيجة، تصدر فلامنجو، قمة ترتيب بطولة كاريوكا أيه البرازيلية برصيد 24 نقطة، في صدارة بطولة كاريوكا أيه، فيما تجمد رصيد فلومينيسي عند 21 نقطة في المركز الثاني.